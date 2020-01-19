SpaceX успішно випробувала систему порятунку екіпажу нового корабля Dragon Crew

SpaceX здійснила тестовий запуск ракети-носія Falcon 9 для перевірки надійності роботи системи порятунку космічного корабля Crew Dragon.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

"Дивіться у прямому ефірі, як SpaceX тестує можливості системи порятунку Crew Dragon під час польоту", - йдеться в повідомленні.

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SpaceX випробувала ракету-носія Falcon 9 для перевірки надійності роботи системи порятунку космічного корабля Crew Dragon.

"Crew Dragon відокремлюється від Falcon 9 під час сьогоднішніх випробувань, які підтвердили здатність космічного корабля перевезти астронавтів у безпечне місце у малоймовірному випадку виникнення надзвичайної ситуації при підйомі", - додали в компанії.

Watch live as SpaceX tests Crew dragon's in-flight launch escape capabilities https://t.co/lcfz0LS8O9 — SpaceX (@SpaceX) January 19, 2020

До слова, це завершальний етап випробувань пілотованого корабля, після якого Crew Dragon має бути сертифікований як придатний для польотів з екіпажами. Перший такий політ може відбутися в середині 2020 року.

Через півтори хвилини після старту розгінні блоки відключилися на висоті 19 кілометрів над Атлантичним океаном. У цей момент випробувальна капсула відокремилася від носія на великій швидкості та почала спуск. Відкрилися чотири парашути, які забезпечили м'яке приводнення корабля.

На відміну від попередніх польотів, коли розгінні блоки поверталися на Землю для повторного використання, у нинішніх випробуваннях їх повернення не було передбачено.

Мета експерименту — перевірка систем життєзабезпечення і порятунку людини в гіпотетичній аварійної ситуації, яка могла виникнути в перші хвилини після старту. Саме на цьому етапі виведення на орбіту може виявитися неможливим, а аварійне повернення на Землю супроводжується надмірними навантаженнями.

Як повідомлялося, запуск повинен був розпочатися раніше, 18 січня, однак компанія відклала його через погані погодні умови.