SpaceX запустила ракету з 60 інтернет-супутниками Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з 60 мікросупутниками Starlink на борту стартувала в понеділок о 21:19 за часом Східного узбережжя США (04:19 вівторка) з пускового комплексу SLC 40 на базі ВПС США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

Супутники, призначені для забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету, будуть виведені на орбіту на висоті 290 км.

Перша ступінь ракети-носія, яка раніше тричі використовувалась при пусках компанії SpaceX, буде посаджена на платформу Of Course I Still Love You ("Звичайно, я все ще люблю тебе"), що знаходиться в Атлантичному океані. Приблизно через 45 хвилин після запуску судно забезпечення Ms.Tree спробує з допомогою сітки "зловити" одну з половин головного обтічника ракети, спуск якого буде здійснюватися за допомогою парашута.

Читайте також: Маск показав політ Crew Dragon до МКС

Нагадаємо: мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет-користувачів на всій планеті через розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт в секунду, що відповідає стандарту 5G.

Читайте також: SpaceX успішно запустила в космос 60 супутників Starlink

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в $10 млрд. У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 супутників, в листопаді на орбіту була доставлена друге угруповання апаратів Starlink.