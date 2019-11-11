SpaceX вдало запустила у космос 60 супутників Starlink

Компанія SpaceX в понеділок, 11 листопада, вдало запустила ракету Falcon 9 із 60 супутниками мережі Starlink з комплексу Space Launch Complex 40 зі станції Кейп-Канаверал в штаті Флорида.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

"Успішне розгортання 60 супутників Starlink офіційно підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) 11 листопада 2019 р.

Компанія вела пряму трансляцію запуску і виводу супутників на орбіту. У компанії відмітили, що якщо супутники не вийдуть на орбіту, 100% їх компонентів згорять в атмосфері. Запуск супутників відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Як повідомлялося, наприкінці травня SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проєкту Starlink.

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Супутники Starlink є першими з планованих 12 тисяч космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

Слід зауважити, що Ілон Маск планує покрити всю земну кулю супутниковим інтернетом до кінця 2020 року.