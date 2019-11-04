SpaceX успішно протестувала резервний парашут для Crew Dragon
Про це повідомила компанія у Twitter.
“Команда SpaceX здійснила поспіль 13 успішних тестів парашута оновленої версії Mark 3 для Crew Dragon”, - повідомили в компанії Маска.
SpaceX team has completed 13 successful tests in a row of upgraded Mark 3 parachutes for Crew Dragon. Most recent test demonstrated the parachute system’s ability to land the spacecraft safely in the unlikely event that one of the four main parachutes fails. pic.twitter.com/VJzDeS8UAG— SpaceX (@SpaceX) November 3, 2019
За даними SpaceX, нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель на землю в разі невідкриття одного з чотирьох основних парашутів.
Раніше компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.
Як відомо, апарат Crew Dragon побудований на основі безпілотного вантажного корабля Dragon, також давно введеного в експлуатацію, який на сьогодні є єдиною космічною «вантажівкою», здатною повертати вантажі з МКС назад на Землю.