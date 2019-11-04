SpaceX успішно протестувала резервний парашут для Crew Dragon

SpaceX успішно протестувала резервний парашут для Crew Dragon

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Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска провела поспіль 13 успішних тестів парашута для свого нового космічного корабля Crew Dragon.

Про це повідомила компанія у Twitter.

“Команда SpaceX здійснила поспіль 13 успішних тестів парашута оновленої версії Mark 3 для Crew Dragon”, - повідомили в компанії Маска.

За даними SpaceX, нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель на землю в разі невідкриття одного з чотирьох основних парашутів.

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Раніше компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.

Як відомо, апарат Crew Dragon побудований на основі безпілотного вантажного корабля Dragon, також давно введеного в експлуатацію, який на сьогодні є єдиною космічною «вантажівкою», здатною повертати вантажі з МКС назад на Землю.

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