Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

Ілон Маск поділився амбітними планами на будівництво кораблів SpaceX Starship і відправку людей на Марс.

Про це повідомляє повідомляє Cnet.

"Перші орбітальні прототипи SpaceX Starship ще навіть не створені, але у Ілона Маск вже є великі плани щодо космічного корабля його компанії, включаючи перетворення людей у міжпланетний вид з присутністю на Марсі", - йдеться в повідомленні.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary — Elon Musk (@elonmusk) 17 січня 2020 р.

Як зазначив Маск у Твіттері, у плани SpaceX входить споруда 100 кораблів Starship на рік для переправи із Землі на Марс по 100 тисяч осіб кожен раз, коли орбіти планет будуть розташовані вдало для польоту, приблизно кожені 26 місяців.

Один із користувачів соцмережі, підрахувавши ці дані, уточнив, чи означає це, що SpaceX збираються переправити на Марс близько мільйона людей до 2050 року, на що Маск відповів позитивно.

Фото: SpaceX