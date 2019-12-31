Маск показав, як триватиме перший пілотований політ Crew Dragon до МКС

Засновник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції, а також показав, як все це виглядатиме.

Відповідне відео Маск опублікував у себе в Twitter.

У космос космічний корабель має вивести ракету-носій Falcon 9. Після цього Crew Dragon зістикується з МКС, а потім повернеться на Землю для м’якої посадки з парашутом.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

Раніше повідомлялось, що перший пілотований політ цього корабля відбудеться у лютому 2020 року. Маск зазначив, що у лютому він буде вже на місці запуску — на мисі Канаверал, але спеціалістам SpaceX знадобиться ще декілька місяців, аби перевірити усі системи безпеки корабля.

Crew Dragon має доставити на МКС астронавтів NASA Боба Бенкена і Дага Херлі. Якщо політи пройде успішно, він стане першим пілотованим польотом для США з 2011 року. Раніше американські астронавти використовували радянські «Союзи» для польотів на МКС, але NASA вирішила не продовжувати контракт з Росією, а користуватися послугами SpaceX та Boeing.

Фото: Getty Images