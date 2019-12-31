Маск показав, як триватиме перший пілотований політ Crew Dragon до МКС

Маск показав, як триватиме перший пілотований політ Crew Dragon до МКС

Відео
Укрінформ
Засновник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції, а також показав, як все це виглядатиме.

Відповідне відео Маск опублікував у себе в Twitter.

У космос космічний корабель має вивести ракету-носій Falcon 9. Після цього Crew Dragon зістикується з МКС, а потім повернеться на Землю для м’якої посадки з парашутом.

Раніше повідомлялось, що перший пілотований політ цього корабля відбудеться у лютому 2020 року. Маск зазначив, що у лютому він буде вже на місці запуску — на мисі Канаверал, але спеціалістам SpaceX знадобиться ще декілька місяців, аби перевірити усі системи безпеки корабля.

Читайте також: "Космічна маршрутка" Boeing повернулася на Землю

Crew Dragon має доставити на МКС астронавтів NASA Боба Бенкена і Дага Херлі. Якщо політи пройде успішно, він стане першим пілотованим польотом для США з 2011 року. Раніше американські астронавти використовували радянські «Союзи» для польотів на МКС, але NASA вирішила не продовжувати контракт з Росією, а користуватися послугами SpaceX та Boeing.

Фото: Getty Images

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-