SpaceX відклала випробування системи на кораблі Crew Dragon через погану погоду

У зв’язку з поганими погодними умовами компанія SpaceX змушена була перенести випробування критично важливої системи аварійного порятунку на космічному кораблі Crew Dragon.

Про це повідомляється на офіційній сторінці SpaceX у Twitter.

"Відмовляємося від сьогоднішньої спроби випробувального запуску системи порятунку Crew Dragon у зв’язку з постійними вітрами та неспокійною погодою на морі в зоні повернення. Орієнтуємось зараз на неділю, 19 січня, із 6-годинним тестовим вікном, що відкривається о 8:00 EST, 13:00 UTC", - заявили в компанії Ілона Маска.

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Як відомо, це випробування має стати останнім для компанії перед польотом астронавтів NASA на цьому космічному кораблі з території США.