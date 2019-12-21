Ілон Маск прокоментував створення Космічних військ США

Ілон Маск прокоментував створення Космічних військ США

Укрінформ
Рішення Президента США про організацію нового виду збройних сил - Космічних військ - започатковує створення "зоряного флоту".

Про це у Twitter написав засновник космічної корпорації SpaceX Ілон Маск, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Космічні сили міноборони. Зоряний флот започатковується", - зазначив Маск.

Своєю чергою Дональд Трамп зробив акцент на тому, що нові війська сприятимуть розвиткові американської економіки.

"Учора ввечері я був гордий, що підписав закон з найбільшим за всі часи бюджетом на оборону. Були створені життєво необхідні Космічні сили. Це нові літаки, кораблі, ракети, обладнання будь-якого типу – і все це зроблено тут, у США", - зазначив глава Білого дому у Twitter.

У Пентагоні це рішення назвали "історичним кроком", адже раніше в оборонному відомстві діяло лише космічне командування, яке підпорядковувалося ВПС.

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Президент США вже призначив генерала Джея Реймонда на посаду «голови космічних операцій». Очікується, що численність Космічних військ становитиме 16 тис. військових фахівців і цивільного персоналу.

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