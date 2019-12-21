Ілон Маск прокоментував створення Космічних військ США

Рішення Президента США про організацію нового виду збройних сил - Космічних військ - започатковує створення "зоряного флоту".

Про це у Twitter написав засновник космічної корпорації SpaceX Ілон Маск, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Космічні сили міноборони. Зоряний флот започатковується", - зазначив Маск.

Своєю чергою Дональд Трамп зробив акцент на тому, що нові війська сприятимуть розвиткові американської економіки.

"Учора ввечері я був гордий, що підписав закон з найбільшим за всі часи бюджетом на оборону. Були створені життєво необхідні Космічні сили. Це нові літаки, кораблі, ракети, обладнання будь-якого типу – і все це зроблено тут, у США", - зазначив глава Білого дому у Twitter.

Last night I was so proud to have signed the largest Defense Bill ever. The very vital Space Force was created. New planes, ships, missiles, rockets and equipment of every kind, and all made right here in the USA. Additionally, we got Border Wall (being built) funding. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 грудня 2019 р.

У Пентагоні це рішення назвали "історичним кроком", адже раніше в оборонному відомстві діяло лише космічне командування, яке підпорядковувалося ВПС.

Президент США вже призначив генерала Джея Реймонда на посаду «голови космічних операцій». Очікується, що численність Космічних військ становитиме 16 тис. військових фахівців і цивільного персоналу.