Уряд “відкрив” космос для приватних компаній

Кабінет міністрів дозволив залучати до космічної діяльності приватні підприємства, що збільшить кількість робочих місць та сприятиме розвитку високотехнологічної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Уряд зняв заборону на провадження космічної діяльності приватними підприємствами. Дане рішення прийнято на реалізацію Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності". Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду 26 лютого 2020", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачається, що відтепер суб'єкти господарювання приватної форми власності можуть отримати дозвіл на здійснення таких видів космічної діяльності: випробування (окрім комп’ютерних) ракет-носіїв, в тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів, запуски ракет-носіїв або космічних апаратів, управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі та повернення космічних апаратів чи їх складових частин, що повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

Зазначається, що ухвалений на засіданні уряду Порядок, окрім видачі дозволів, також врегульовує відмови у видачі та анулювання дозволів на здійснення окремих видів космічної діяльності.

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Крім цього, приватні підприємства, які мають намір здійснювати космічну діяльність, мають подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про провадження господарської діяльності. Така декларація є інструментом входження на ринок космічних технологій для суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності.

“Зняття заборони на провадження космічної діяльності приватними підприємствами збільшить кількість робочих місць та сприятиме розвитку високотехнологічній промисловості”, - наголосила заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.

За її словами, урядове рішення також допоможе збільшити обсяг інвестицій у галузь вже у першому кварталі 2020 року.