В Європі смарт-годинникам Samsung дозволили вимірювати кров’яний тиск

«Розумні-годинники» Galaxy Watch3 та Galaxy Watch Active2 південнокорейської компанії Samsung незабаром розпочнуть вимірювати кров’яний тиск та електрокардіографію користувачів на території Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Додаток Samsung Health Monitor отримав маркування CE, що означає, що він відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу.

З 4 лютого розпочнеться оновлення додатку, яке зокрема включатиме можливість вимірювати кров’яний тиск та електрокардіографію власникам смарт-годинників.

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Також оновлення буде доступне для мешканців Британії, Чилі, Індонезії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Раніше ці дві функції були лише доступними на територіях США та Південної Кореї.

Як повідомляв Укрінформ, в компанії Apple заявили, що смартфони лінійки iPhone 12, а також пристрої з’єднання та зарядки містять елементи, які можуть перешкоджати роботі імплантованих кардіостимуляторів та інших медичних пристроїв.