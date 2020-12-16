Apple розробляє годинник зі сканером відбитку пальця
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Укрінформ
Компанія Apple запатентувала систему зчитування відбитків пальців Touch ID у розумному годиннику Apple Watch.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє MacRumors.
У самому патенті компанія пояснює, як вона планує інтегрувати систему Touch ID у кнопку, яка буде розташована збоку розумного годинника Apple Watch.
Така система може бути використана як для ідентифікації користувача, так і для розблокування самого пристрою.
Наразі Apple Watch залежить від використання пароля і не запитує його повторно, доки пристрій не буде знято з зап’ястя.
Також Apple запатентувала камеру під дисплеєм, мета якої блокувати фотоспалахи, які видно ззовні у темряві.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.