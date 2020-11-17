Apple почала тестувати гнучкі iPhone – ЗМІ

Компанія Apple розпочала тестування гнучких iPhone, які можуть бути представлені вже наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Спекуляції навколо гнучких Apple iPhone розпочалися ще після того, як конкурент Samsung почав продавати гнучкий смартфон Galaxy Fold.

За даними Economic Daily, наразі китайські постачальники Apple, включаючи Foxconn та New Nikko, надсилаюсь приклади гнучких iPhone до компанії.

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Також повідомляється, що американська компанія вирішує який саме дисплей буде кращий для свого першого гнучкого iPhone: OLED (органічний світлодіод) чи microLED (дисплей, в якому як джерело світла і кольору використовуються маленькі незалежні світлодіодні субпікселі).

В Apple розглядають вересень 2022 року для представлення свого першого гнучкого iPhone. Однак є також інформація, що він може з’явитися ще до кінця цього року.

Раніше у ЗМІ потрапляла інформацію, що Apple подавала декілька заявок на патенти для гнучких пристроїв.