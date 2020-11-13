Apple оновила операційну систему для ноутбуків

Американська компанія представила оновлену операційну систему для ноутбуків macOS Big Sur.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Окрім нового дизайну, Apple також оновила браузер Safari, розділів «повідомлення», «карти» та «конфіденційність».

У компанії стверджують, що оновлення Safari, є найбільшими від часу його запуску у 2003 році. Зокрема браузер став підтримувати YouTube і Netflix у роздільній здатності 4K HDR.

Завдяки macOS Big Sur відтепер «найчастіше відвідувані вебсайти» швидше завантажуються - у середньому на 50% ніж у браузері Chrome.

Початкову сторінку браузера можна налаштувати під себе, а переклад веб-сторінок підтримується сімома мовами.

У розділі «повідомлення» тепер можна «прикріпляти» на початку списку окремі розмови.

Раніше Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада компанія Apple представила нову продукцію, серед якої MacBook Air, MacBook Pro, комп’ютер Mac Mini та власний чіп М1, який замінить процесори Intel.