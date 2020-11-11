Apple презентувала нові MacBook Air, Pro та Mini

Apple презентувала нові MacBook Air, Pro та Mini

Фото, відео
Укрінформ
Компанія Apple представила нову продукцію, серед якої MacBook Air, MacBook Pro, комп’ютер Mac Mini та власний чіп М1, який замінить процесори Intel.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

M1 - перший ARM-процесор Apple Silicon для Mac. Компанія стверджує, що M1 буде найшвидшим чіпом на ринку і найоптимальнішим за співвідношенням продуктивність на ват. Він поєднуватиме у собі відеокарту, оперативну пам’ять та процесор.

Центральний процесор М1 має вісім ядер – чотири високопродуктивні та чотири високоефективні для економії заряду акумулятора на простих завданнях. Графічний процесор також має вісім ядер.

Як пише Engadget, на перший погляд, 2,6-кілограмовий Mac Mini має подібний компактний дизайн, як модель Apple 2018 року. Він оснащений двома портами USB-C, які підтримують Thunderbolt та USB 4, двома портами USB-A, Ethernet та гніздом для навушників. У ньому буде встановлено восьмиядерний процесор, що підвищить продуктивність утричі. Новинка матиме 16 Гб оперативної пам’яті та 2 Тб пам’яті на диску. Ціна на Mac mini стартує від $699.

13-дюймовий MacBook Air продаватиметься від $999. Він також отримає новий чіп М1. Apple стверджує, що нова модель ноутбука набагато швидша за попередню - центральний процесор MacBook Air працюватиме до 3,5 раза швидше, а обробка графіки відбуватиметься до 5 разів швидше. У компанії обіцяють, що ноутбук зможе пропрацювати до 15 годин при роботі в браузері та до 18 годин в режимі відтворення відео без підзарядки.

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Новий 13-дюймовий MacBook Pro на базі процесора M1 (і з сенсорною панеллю) надійде у продаж за ціною від 1299 доларів. Apple також заявляє, що нова модель отримала покращення швидкості та енергоефективності. У режимі перегляду відео ноутбук працюватиме до 20 годин, в інтернеті — до 17 годин без підзарядки.

Фото: Apple

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