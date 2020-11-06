Apple оновила свою «операційку»
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Укрінформ
Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
Зазначається, що в оновленій ОС знаходяться паті для виправлення багів попередньої операційної системи iOS 14.1 для iPhone та iPadOS 14.1 для планшетів. Зокрема, йдеться про баги з камерою та додатку з прогнозу погоди.
Також в оновленні є понад 100 нових емоджі та 8 нових шпалер на робочий стіл дисплею.
Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня американська компанія Apple представила смартфон нового покоління iPhone 12.