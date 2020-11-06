Apple оновила свою «операційку»

Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Зазначається, що в оновленій ОС знаходяться паті для виправлення багів попередньої операційної системи iOS 14.1 для iPhone та iPadOS 14.1 для планшетів. Зокрема, йдеться про баги з камерою та додатку з прогнозу погоди.

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Також в оновленні є понад 100 нових емоджі та 8 нових шпалер на робочий стіл дисплею.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня американська компанія Apple представила смартфон нового покоління iPhone 12.