Apple представила новий iPhone 12

Американська компанія Apple представила смартфон нового покоління iPhone 12.

Презентація моделі йшла у прямому ефірі на YouTube-каналі Apple.

Як і в попередні роки в лінійці буде декілька моделей, що відрізняються за цінами та характеристиками.

На презентації підтвердилося, що новий смартфон від Apple підтримуватиме зв'язок нового покоління 5G.

Гендиректор компанії Тім Кук заявив, що користувачі завдяки цьому зможуть встигати більше.

У новій версії iPhone 12 Pro Max є датчик LiDAR для «поліпшеного фотографування та доповненої реальності».

У 2020 році мають з'явитися чотири моделі iPhone 12 - iPhone mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Екрани телефонів будуть виконані за єдиною технологією OLED Super Retina XDR.

Передбачається, що молодший iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном продаватиметься за ціною від 699 доларів США.

Як повідомлялося, компанія Apple анонсувала нову презентацію своїх гаджетів на 13 жовтня 2020 року.

Раніше кілька видань з посиланням на джерела у нідерландському офісі Apple також повідомили, що презентація нового модельного ряду смартфонів iPhone пройде 13 жовтня цього року.

Базовий iPhone 12 з 6,1-дюймовим дисплеєм продаватимуть за ціною від $750, а цінник топових версій iPhone 12 Pro і Pro Max складе від 1000 та 1100 доларів відповідно.