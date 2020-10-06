Apple позивається до компанії, яка перепродавала iPhone та iPad замість утилізації

Компанія Apple позивається до колишнього партнера по бізнесу за крадіжку та перепродаж понад 100 тис. девайсів, які ця компанія мала утилізувати та переробити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

У період з січня 2015-го по грудень 2017 року компанія з переробки GEEP Canada отримала пів мільйона девайсів, які Apple їй замовила утилізувати.

Згодом в Apple виявили, що 18% девайсів, які компанія відправила на переробку, усе ще були під’єднані до інтернету, і припустила, що вони насправді продавалися, а не були утилізовані.

GEEP не заперечує, що iPhone, iPad та Apple Watches украли, проте звинуватила у цьому шахраїв-співробітників своєї фірми.

Apple стверджує, що відповідальні дійсно були старшими менеджерами компанії.

Позов з’явився після того, як виробник iPhone здійснив аудит складу канадської компанії з утилізації і виявив, що його пристрої зберігаються в зоні, яку не охоплюють камери безпеки.

Apple перевірила серійні номери цих пристроїв. Після дослідження власних інформаційних систем з’ясувалося, що багато девайсів були під’єднані до серверів компанії.

«Щонайменше 5,3 кг девайсів Apple залишили приміщення GEEP без переробки - факт, який визнала сама компанія», - зазначається у позові Apple.

Apple прагне повернути весь прибуток, який GEEP отримала під перепродажу крадених пристроїв, і додатково ще 2,27 млн дол. Усі ділові контакти з GEEP компанія припинила.

Як повідомляє The Verge, продукти, які відправляються на переробку, більше не відповідають вимогам продажу їх споживачам. Їх відновлення із підробленими деталями може викликати проблеми у роботі девайсів.