Кому підійде Apple iPhone 12: для чого можна використовувати новий смартфон

Кому підійде Apple iPhone 12: для чого можна використовувати новий смартфон

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Укрінформ
Представлений 13 жовтня, iPhone 12 позиціюється як іміджевий гаджет з широкими можливостями. Виробник запевняє, що він підходить для вирішення навіть найскладніших завдань.

Фахівці з’ясували, для чого доцільно використовувати мобільний телефон з інноваційним апаратним забезпеченням.

Мобільна зйомка

Apple iPhone 12 — потужна зброя в руках професійного фотографа.

Відтепер у нічному режимі можуть знімати обидві камери — і ширококутна, і надширококутна з кутом огляду 120 градусів.

Для портретів доступно 6 варіантів освітлення. За усунення аберацій відповідає ефективна система оптичної стабілізації.

Об’єктиви захищені сапфіровим склом, тому використовувати Айфон 12 для створення фото та відео можна навіть в екстремальних умовах.

Серед переваг камери Айфона 12 також є:

  • оптичний зум 2х на зменшення та цифровий зум 5х;
  • ширококутний об’єктив з 7 лінз і надширококутний з 5 лінз;
  • панорамне фільмування з розподільчою здатністю до 63 Мп;
  • підтримка авторежиму покращення якості зображень Deep Fusion.

Ділова комунікація та робота

iPhone 12 підтримує низку програм для роботи з текстовими документами й таблицями, ведення бухгалтерських підрахунків, створення заміток.

Його можна синхронізувати зі смартгодинником, щоб бути на зв’язку навіть у спортзалі.

Геймінг

Процесор Apple A14 перетворює мобільний пристрій на потужну «робочу конячку». На новому Айфоні цілком реально грати в більшість популярних геймів з високими вимогами до якості графіки. Ігрові карти завантажуються без жодних затримок.

Обробка фотознімків

Обробляти фотознімки у різноманітних програмах на новому Айфоні можна завдяки:

  • потужному ГП,
  • Super Retina XDR дисплею з розподільчою здатністю 2532×1170 пікселів;
  • великому об’єму постійної пам’яті (64, 128 або 256 Гб).

Для роботи з графічними файлами можна використовувати легендарний «Фотошоп» або сотні інших платних та безкоштовних аплікацій.

Блогінг

Придбання iPhone 12 — це чудовий шанс стати інстаблогером або тіктокером. Смартфон сумісний з величезною кількістю софту, призначеного:

  • для запису мультимедійного контенту у різних форматах,
  • обробки готових матеріалів та покращення їхньої якості,
  • написання постів,
  • створення плану виходу публікацій,
  • відкладеного постингу.
  • роботи над візуалом.

Виходить, що Айфон 12 підходить не лише для представників творчих професій. Смартфон відмінно виконує роль робочого інструменту для досягнення успіхів у найрізноманітніших напрямках діяльності.

Фото з відкритих джерел

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