Кому підійде Apple iPhone 12: для чого можна використовувати новий смартфон
Фахівці з’ясували, для чого доцільно використовувати мобільний телефон з інноваційним апаратним забезпеченням.
Мобільна зйомка
Apple iPhone 12 — потужна зброя в руках професійного фотографа.
Відтепер у нічному режимі можуть знімати обидві камери — і ширококутна, і надширококутна з кутом огляду 120 градусів.
Для портретів доступно 6 варіантів освітлення. За усунення аберацій відповідає ефективна система оптичної стабілізації.
Об’єктиви захищені сапфіровим склом, тому використовувати Айфон 12 для створення фото та відео можна навіть в екстремальних умовах.
Серед переваг камери Айфона 12 також є:
- оптичний зум 2х на зменшення та цифровий зум 5х;
- ширококутний об’єктив з 7 лінз і надширококутний з 5 лінз;
- панорамне фільмування з розподільчою здатністю до 63 Мп;
- підтримка авторежиму покращення якості зображень Deep Fusion.
Ділова комунікація та робота
iPhone 12 підтримує низку програм для роботи з текстовими документами й таблицями, ведення бухгалтерських підрахунків, створення заміток.
Його можна синхронізувати зі смартгодинником, щоб бути на зв’язку навіть у спортзалі.
Геймінг
Процесор Apple A14 перетворює мобільний пристрій на потужну «робочу конячку». На новому Айфоні цілком реально грати в більшість популярних геймів з високими вимогами до якості графіки. Ігрові карти завантажуються без жодних затримок.
Обробка фотознімків
Обробляти фотознімки у різноманітних програмах на новому Айфоні можна завдяки:
- потужному ГП,
- Super Retina XDR дисплею з розподільчою здатністю 2532×1170 пікселів;
- великому об’єму постійної пам’яті (64, 128 або 256 Гб).
Для роботи з графічними файлами можна використовувати легендарний «Фотошоп» або сотні інших платних та безкоштовних аплікацій.
Блогінг
Придбання iPhone 12 — це чудовий шанс стати інстаблогером або тіктокером. Смартфон сумісний з величезною кількістю софту, призначеного:
- для запису мультимедійного контенту у різних форматах,
- обробки готових матеріалів та покращення їхньої якості,
- написання постів,
- створення плану виходу публікацій,
- відкладеного постингу.
- роботи над візуалом.
Виходить, що Айфон 12 підходить не лише для представників творчих професій. Смартфон відмінно виконує роль робочого інструменту для досягнення успіхів у найрізноманітніших напрямках діяльності.
Фото з відкритих джерел