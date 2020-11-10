Кому підійде Apple iPhone 12: для чого можна використовувати новий смартфон

Представлений 13 жовтня, iPhone 12 позиціюється як іміджевий гаджет з широкими можливостями. Виробник запевняє, що він підходить для вирішення навіть найскладніших завдань.

Фахівці з’ясували, для чого доцільно використовувати мобільний телефон з інноваційним апаратним забезпеченням.

Мобільна зйомка

Apple iPhone 12 — потужна зброя в руках професійного фотографа.

Відтепер у нічному режимі можуть знімати обидві камери — і ширококутна, і надширококутна з кутом огляду 120 градусів.

Для портретів доступно 6 варіантів освітлення. За усунення аберацій відповідає ефективна система оптичної стабілізації.

Об’єктиви захищені сапфіровим склом, тому використовувати Айфон 12 для створення фото та відео можна навіть в екстремальних умовах.

Серед переваг камери Айфона 12 також є:

оптичний зум 2х на зменшення та цифровий зум 5х;

ширококутний об’єктив з 7 лінз і надширококутний з 5 лінз;

панорамне фільмування з розподільчою здатністю до 63 Мп;

підтримка авторежиму покращення якості зображень Deep Fusion.

Ділова комунікація та робота

iPhone 12 підтримує низку програм для роботи з текстовими документами й таблицями, ведення бухгалтерських підрахунків, створення заміток.

Його можна синхронізувати зі смартгодинником, щоб бути на зв’язку навіть у спортзалі.

Геймінг

Процесор Apple A14 перетворює мобільний пристрій на потужну «робочу конячку». На новому Айфоні цілком реально грати в більшість популярних геймів з високими вимогами до якості графіки. Ігрові карти завантажуються без жодних затримок.

Обробка фотознімків

Обробляти фотознімки у різноманітних програмах на новому Айфоні можна завдяки:

потужному ГП,

Super Retina XDR дисплею з розподільчою здатністю 2532×1170 пікселів;

великому об’єму постійної пам’яті (64, 128 або 256 Гб).

Для роботи з графічними файлами можна використовувати легендарний «Фотошоп» або сотні інших платних та безкоштовних аплікацій.

Блогінг

Придбання iPhone 12 — це чудовий шанс стати інстаблогером або тіктокером. Смартфон сумісний з величезною кількістю софту, призначеного:

для запису мультимедійного контенту у різних форматах,

обробки готових матеріалів та покращення їхньої якості,

написання постів,

створення плану виходу публікацій,

відкладеного постингу.

роботи над візуалом.

Виходить, що Айфон 12 підходить не лише для представників творчих професій. Смартфон відмінно виконує роль робочого інструменту для досягнення успіхів у найрізноманітніших напрямках діяльності.

Фото з відкритих джерел