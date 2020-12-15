Звуки тварин для Siri й виправлені баги: Apple оновила «операційку»

Звуки тварин для Siri й виправлені баги: Apple оновила «операційку»

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Укрінформ
Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє MacRumors.

Згідно з оновленням, власники смартфонів iPhone 12 Pro та 12 Pro Max матимуть підтримку нового формату ProRAW у камері. Також віднині є можливість знімати відео зі швидкістю в 25 кадрів за секунду.

Апдейт також приніс власникам iPhone сотні нових звуків тварин, інструментів і транспортних засобів у голосовому асистенті Siri.

Також оновлення значно спрощує й пришвидшує відкриття додатків, які розташовані на стартовій сторінці.

В оновленні також виправлені баги, які були виявлені у попередній операційні системі.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.

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