Звуки тварин для Siri й виправлені баги: Apple оновила «операційку»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє MacRumors.
Згідно з оновленням, власники смартфонів iPhone 12 Pro та 12 Pro Max матимуть підтримку нового формату ProRAW у камері. Також віднині є можливість знімати відео зі швидкістю в 25 кадрів за секунду.
Апдейт також приніс власникам iPhone сотні нових звуків тварин, інструментів і транспортних засобів у голосовому асистенті Siri.
Також оновлення значно спрощує й пришвидшує відкриття додатків, які розташовані на стартовій сторінці.
В оновленні також виправлені баги, які були виявлені у попередній операційні системі.
Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.2 для iPhone та iPadOS 14.2 для планшетів.