iPhone 13 презентують у вересні 2021 року – аналітик
Укрінформ
Компанія Apple представить нову лінійку iPhone 13 до кінця вересня наступного року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
Зазначається, що цього року нові iPhone не були представлені у вересні, як це зазвичай щороку відбувається.
У зв’язку з пандемією коронавірусу американська компанія представила нову лінійку iPhone 12 та 12 Pro лише у жовтні, а iPhone 12 mini та 12 Pro Max взагалі лише у листопаді потрапили у продаж.
За словами аналітика Мінг-Чі Куо, наступного року Apple повернеться до свого традиційного представлення нових iPhone у вересні.
Як повідомляв Укрінформ, близько двох тисяч співробітників заводу із виробництва iPhone в індійському місті Нарсапура розгромили підприємство під час заворушень.