Європейська організація споживачів вимагає від Apple €180 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Financial Times.
Варто наголосити, що цього березня Apple погодилася виплатити до 500 мільйонів доларів для врегулювання подібного роду претензій у США, хоча й не визнала офіційно своєї вини. Так, згідно з угодою про врегулювання претензій, яку буде розглянуто американським судом цієї п’ятниці, власники iPhone зможуть претендувати на компенсацію в обсязі 25 доларів на особу.
Але Європейська асоціація вимагає виплатити більшу суму – приблизно по 60 євро кожному власнику iPhone.
Наразі організації, що входять до складу Euroconsumers, вже подали 2 позови в Бельгії та Іспанії й мають намір в найближчі тижні подати їх також у Португалії та Італії.
Цей конфлікт стосується власників смартфонів iPhone 6, 6 Plus. 6s та 6s Plus.
«Споживачі все більше невдоволені тим, що продукція старіє надто швидко – моделі iPhone 6 є яскравим прикладом того», - наголосила Елс Бруггеман із Euroconsumers.
Як відомо, в серпні адвокати Apple із Gibson Dunn & Crutcher у листі до Euroconsumers назвали звинувачення в бік корпорації «фактично та юридично помилковими».
Нагадаємо: корпорація Apple у 2017 році визнала, що її програмне забезпечення обмежувало обчислювальну потужність низки ранніх моделей своїх смартфонів для уникнення їх несподіваного відключення.
Варто зазначити, що Apple у зв’язку з цим уже було оштрафовано у Франції та в Італії.
Фото: EPA/UPG