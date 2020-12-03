Європейська організація споживачів вимагає від Apple €180 мільйонів

Euroconsumers – Європейська асоціація із захисту прав споживачів – подала в суд на компанію Apple з вимогою виплатити близько 180 мільйонів євро, звинувачуючи корпорацію в умисному уповільненні роботи старих моделей iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Financial Times.

Варто наголосити, що цього березня Apple погодилася виплатити до 500 мільйонів доларів для врегулювання подібного роду претензій у США, хоча й не визнала офіційно своєї вини. Так, згідно з угодою про врегулювання претензій, яку буде розглянуто американським судом цієї п’ятниці, власники iPhone зможуть претендувати на компенсацію в обсязі 25 доларів на особу.

Але Європейська асоціація вимагає виплатити більшу суму – приблизно по 60 євро кожному власнику iPhone.

Наразі організації, що входять до складу Euroconsumers, вже подали 2 позови в Бельгії та Іспанії й мають намір в найближчі тижні подати їх також у Португалії та Італії.

Цей конфлікт стосується власників смартфонів iPhone 6, 6 Plus. 6s та 6s Plus.

«Споживачі все більше невдоволені тим, що продукція старіє надто швидко – моделі iPhone 6 є яскравим прикладом того», - наголосила Елс Бруггеман із Euroconsumers.

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Як відомо, в серпні адвокати Apple із Gibson Dunn & Crutcher у листі до Euroconsumers назвали звинувачення в бік корпорації «фактично та юридично помилковими».

Нагадаємо: корпорація Apple у 2017 році визнала, що її програмне забезпечення обмежувало обчислювальну потужність низки ранніх моделей своїх смартфонів для уникнення їх несподіваного відключення.

Варто зазначити, що Apple у зв’язку з цим уже було оштрафовано у Франції та в Італії.

Фото: EPA/UPG