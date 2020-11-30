Італія оштрафувала Apple на $12 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У заяві регулятора зазначено, що компанія рекламувала, що декілька моделей iPhone є водостійкими, при цьому не пояснивши, що вони є такими лише за певних обставин.
Італійське відомство додало, що компанія у своєму дисклеймері вказала, що на її телефони не поширюється гарантія у випадку пошкодження пристрою рідинами. Тому обмануті клієнти не змогли отримувати безкоштовний ремонт смартфону, якщо він отримав пошкодження від води або іншої рідини.
В Apple відмовилися коментувати новину.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти американської компанії Google через можливе зловживання монопольним становищем на ринку інтернет-реклами.