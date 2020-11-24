Главу служби безпеки Apple звинувачують у підкупі копів айпадами

Керівника служби безпеки компанії Apple Томаса Моєра звинувачують у даванні хабаря у вигляді 200 айпадів на суму 70 тис. дол. двом поліцейським у Каліфорнії для отримання ліцензії на вогнепальну зброю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Як зазначає видання, цього тижня двом поліцейським у суді округу Санта-Клара слідча рада присяжних висунула обвинувачення у вимаганні хабарів за ліцензію на вогнепальну зброю.

Водночас адвокат Моєра Ед Свонсон стверджує, що керівник служби безпеки Apple не винуватий. Компанія заявила, що провела власне розслідування і не виявила протиправних дій.

Свонсон додав, що Моєр подав заявку на отримання ліцензії на зброю для деяких працівників служби безпеки Apple для захисту службовців після випадків перестрілок в інших фірмах Кремнієвої долини, таких як інцидент у штаб-квартирі YouTube у 2018 році.

«Вони пройшли через цей процес так, як і мали це зробити», — сказав він і додав, що пожертва айпадів не пов’язана з отриманням ліцензії.

Фото: Sky News