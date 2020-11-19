Apple виплатить додаткові $113 мільйонів за уповільнення старих iPhone

Американський технологічний гігант Apple виплатить додаткові $113 мільйонів у контексті судових позовів, пов’язаних з одностороннім рішенням компанії штучно уповільнити роботу старих смартфонів iPhone.

Про це повідомило в середу інформагентство Reuters із посиланням на офіційних представників у США, передає Укрінформ.

«Apple Inc. заплатить $113 мільйонів для врегулювання звинувачень у 33 американських штатах та округу Колумбія в уповільненні роботи iPhone, щоби замаскувати проблеми з акумуляторами та змусити користувачів купувати нові пристрої», - зазначається в повідомленні.

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Позов проти технологічного гіганта скерований колективно – коаліцією штатів на чолі з Аризоною, Арканзасом та Індіаною. Він стосується оновленого у 2016 році програмного забезпечення моделей iPhone 6, 7 і SE, яке зменшувало швидкість чіпів, щоби акумулятори на пристроях несподівано не вимикали телефони.

У позові йдеться, що Apple вчинила оманливо, й натомість повинна була замінити батареї або розкрити суть проблему, мільйони користувачів постраждали від відключення живлення.

«Компанії не можуть бути такими химерними й приховувати речі», - зауважив у цьому зв’язку генеральний прокурор Аризони Марк Брнович.

Apple також погодилася протягом наступних трьох років надавати «правдиву інформацію» про управління системою живлення iPhone на своєму сайті, а також повідомляти про оновлення програмного забезпечення та налаштування iPhone.

Нагадаємо, в березні цього року Apple вже уклала угоду про виплати постраждалим власникам iPhone до $500 мільйонів для припинення колективних позовів.