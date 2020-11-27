Redmi представив свій перший смарт-годинник
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
У смарт-годиннику встановлений кольоровий дисплей на 3,6 см. Роздільна здатність пристрою 35 грамів завважки становить 320 х 320 пікселів.
Годинник доступний у трьох кольорах – чорний, білий та синій. При цьому, ремні можна додатково придбати у рожевому або зеленому кольорах.
Redmi Watc також підтримує Bluetooth 5.0 та NFC-платежі і є водостійким на глибині до 50 м.
Батарея може працювати впродовж семи днів при нормальному користуванні та до 12 днів у режимі збереження електроенергії. Повна зарядка пристрою займе дві години.
Перші продажі розпочнуться 1 грудня у Китаї. Вартість одного смарт-годинника 40 доларів США. Ймовірно, компанія продаватиме пристрій поза Китаєм під назвою Xiaomi Mi Watch Lite.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні китайська компанія Xiaomi представила новий смартфон Redmi K30S.
Фото: Redmi