Redmi представив свій перший смарт-годинник

Redmi, який є брендом китайської компанії Xiaomi, представив свій перший розумний годинник Redmi Watch.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

У смарт-годиннику встановлений кольоровий дисплей на 3,6 см. Роздільна здатність пристрою 35 грамів завважки становить 320 х 320 пікселів.

Годинник доступний у трьох кольорах – чорний, білий та синій. При цьому, ремні можна додатково придбати у рожевому або зеленому кольорах.

Redmi Watc також підтримує Bluetooth 5.0 та NFC-платежі і є водостійким на глибині до 50 м.

Батарея може працювати впродовж семи днів при нормальному користуванні та до 12 днів у режимі збереження електроенергії. Повна зарядка пристрою займе дві години.

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Перші продажі розпочнуться 1 грудня у Китаї. Вартість одного смарт-годинника 40 доларів США. Ймовірно, компанія продаватиме пристрій поза Китаєм під назвою Xiaomi Mi Watch Lite.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні китайська компанія Xiaomi представила новий смартфон Redmi K30S.

Фото: Redmi