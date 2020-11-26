Samsung представив два нових смартфони

Південнокорейська компанія Samsung представила два нових смартфони A12 та A02S.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

В моделі A12 встановлений 16,5-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю HD+. Також у пристрою є фронтальна камера у 8Мп, восьмиядерний процесор, та батарея з потужністю в 5 000 мегаампер за годину. З боку смартфона знаходиться сенсор, який зчитує відбитки пальців. На зворотній стороні пристрою розташовані чотири камери у 48 Мп, 5 Мп та дві по 2 Мп відповідно. Операційна пам'ять становить 3Гб, а внутрішня 32Гб.

Модель A02S має схожі дисплей та потужність батареї. Вбудовані камери мають сенсори у 13Мп та дві по 2 Мп. При цьому у даному варіанті відсутній сенсор, який зчитує відбитки пальців. Сам смартфон також має операційну пам'ять у 3Гб та внутрішню у 32Гб.

Зазначається, що стартова ціна базової моделі A12 розпочинається від 212 доларів США, і при збільшення пам’ять може зрости до 236 доларів. Вартість A02S дорівнює 178 доларів США.

Смартфон A12 буде доступний в Європі у січні наступного року, а A02S – у лютому.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei зареєструвала патент на виготовлення смартфонів із можливістю вимірювати температуру тіла.