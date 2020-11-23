Huawei запатентувала смартфон із «термометром»

Компанія Huawei зареєструвала патент на виготовлення смартфонів із можливістю вимірювати температуру тіла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gizmochina.

Патент отримав назву «Мобільний телефон з графічним призначеним для користувача інтерфейсом для вимірювання температури і відображення результатів».

В описі патенту говориться, що після вимірювання температури людини або об'єкта за допомогою камери мобільного телефону або планшета результат можна переглянути на екрані пристрою.

Зазначається, що компанія випустила вже два смартфони з цією функцією. Це Huawei Honor Play 4 Pro, продажі якого стартували у червні, та Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Обидва мають спеціальні інфрачервоні датчики, які можуть виміряти температуру від -20°C до +100°C.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei має плани продати свій бюджетний бренд Honor за 100 мільярдів юанів ($15,2 мільярда) консорціуму, який очолює дистриб’ютор гаджетів Digital China та уряд міста Шеньчжень.