Huawei запатентувала смартфон із «термометром»

Huawei запатентувала смартфон із «термометром»

Укрінформ
Компанія Huawei зареєструвала патент на виготовлення смартфонів із можливістю вимірювати температуру тіла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gizmochina.

Патент отримав назву «Мобільний телефон з графічним призначеним для користувача інтерфейсом для вимірювання температури і відображення результатів».

В описі патенту говориться, що після вимірювання температури людини або об'єкта за допомогою камери мобільного телефону або планшета результат можна переглянути на екрані пристрою.

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Зазначається, що компанія випустила вже два смартфони з цією функцією. Це Huawei Honor Play 4 Pro, продажі якого стартували у червні, та Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Обидва мають спеціальні інфрачервоні датчики, які можуть виміряти температуру від -20°C до +100°C.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei має плани продати свій бюджетний бренд Honor за 100 мільярдів юанів ($15,2 мільярда) консорціуму, який очолює дистриб’ютор гаджетів Digital China та уряд міста Шеньчжень.

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