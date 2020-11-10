Huawei збирається продати свій бренд за $15 мільярдів

Китайська компанія Huawei має плани продати свій бюджетний бренд Honor за 100 мільярдів юанів ($15,2 мільярда) консорціуму, який очолює дистриб’ютор гаджетів Digital China та уряд міста Шеньчжень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, зазначається, що з огляду на обмеження США на постачання продукції Huawei компанія (яка є другим за величиною виробником смартфонів у світі після Samsung) змушена зосередитись на B2B-бізнесі та телефонах високого класу.

Крім цього, джерела видання вказують на невеликі очікування щодо швидких змін у сприйнятті Сполученими Штатами Huawei як ризику для безпеки.

Згадана угода про продаж стосуватиметься майже всіх активів Honor, включно з брендом, можливістю досліджень та розробок і управління ланцюгами поставок.

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Повідомляється, що компанія Huawei може оголосити про цю торгову операцію вже цієї неділі.

При цьому, головний дистриб'ютор Honor - компанія Digital China Group - стане першим серед 2 основних акціонерів проданої компанії Honor Terminal із часткою близько 15%.

Відповідно до реєстрів, Honor Terminal була зареєстрована у квітні цього року і повністю належить компанії Huawei.

Після продажу Honor планує зберегти більшу частину своєї керівної команди та понад 7 тисяч співробітників і вийти на біржу протягом трьох років.

Як відомо, у третьому кварталі 2020 року на бренд Honor припадало 26% усіх продажів смартфонів Huawei.