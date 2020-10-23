Huawei у третьому кварталі заробив понад 671 мільярд юанів

Дохід компанії Huawei за підсумками трьох кварталів 2020 року становив 671,3 млрд юанів, що на 9,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це Укрінформу повідомили в компанії.

Зазначається, що рентабельність чистого прибутку компанії за цей період становила 8,0%, а фінансові результати Huawei за три квартали 2020 року загалом відповідають очікуванням.

У зв'язку з тим, що світ бореться з COVID-19, глобальний ланцюжок постачань Huawei опинився під сильним тиском, а виробництво й операції зіткнулися з серйозними труднощами. Компанія продовжує робити все можливе, щоб знаходити рішення, виживати та рухатися вперед, а також виконувати свої зобов'язання перед клієнтами і постачальниками.

У Huawei наголосили, що у майбутньому компанія застосовуватиме свій потенціал у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (штучний інтелект, хмара, 5G та обчислення) з метою розробки галузевих додатків і розкриття цінності 5G-мереж спільно з партнерами.

"ІКТ стали основою сучасного суспільства та головною рушійною силою сталого соціального, економічного та екологічного розвитку. Huawei вважає, що швидкий та повноцінний розвиток ІКТ-галузі залежатиме від відкритої співпраці та взаємної довіри в рамках глобальної індустрії. Тому компанія і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми глобальними партнерами та використовуватиме інноваційні ІКТ-технології для створення більшої цінності для клієнтів попри складну ситуацію. Компанія продовжить робити внесок у боротьбу з пандемією, економічне зростання та соціальний прогрес", - підкреслили у Huawei.

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

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