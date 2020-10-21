В Україні стартувала освітня міжнародна програма «Насіння для майбутнього — 2020»

Освітній глобальний проєкт Huawei «Насіння для майбутнього — 2020» (Seeds for the Future — 2020) для студентів і випускників вищих навчальних закладів 2020 року розпочався 19 жовтня і триватиме до 23 жовтня.

Як передає Укрінформ, цьогоріч захід відбуватиметься через пандемію COVID-19 онлайн, повідомляє Huawei Україна

Зазначається, що основна тематика програми 2020 року — інтелектуальні технології, тенденції у сферах хмарних обчислень і штучного інтелекту, основи електронної комерції, цифрової економіки тощо.

Цьогоріч у проєкті «Насіння для майбутнього» беруть участь 50 українських студентів ІКТ- та STEM-спеціальностей із 23 університетів.

«Проєкт «Насіння для майбутнього» реалізується в Україні з 2016 року. У 2020-му людство постало перед глобальною кризою в сфері охорони здоров’я. Оскільки пандемія викликає глибокі зміни в усіх аспектах життя, цифрові технології та ІКТ відіграють вирішальну роль, дозволяючи організаціям реагувати на виклики. Тому надзвичайно важливо, щоби студенти були обізнані з новітніми відкриттями й актуальною інформацією, адже такі знання допомагатимуть долучатися до вирішення глобальних проблем за допомогою інноваційного підходу», — зазначив під час урочистої церемонії відриття Ма Ці, директор Хуавей Україна.

З вітальним словом до присутніх звернувся Петро Бех, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) КНУ імені Тараса Шевченка.

«Наш університет уже декілька років бере участь у цій програмі. Ми раді співпраці з Хуавей Україна, яка започаткована у 2012 році, та сподіваємося, що цьогоріч наші студенти так само отримають необхідні знання й нові можливості, які допоможуть їм розширити свої компетенції», - наголосив він.

Дмитро Лук'яненко, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, зазначив, що за 5-10 років відбувається безпрецедентна цифрова трансформація практично всіх бізнесів, державних регуляторів, інституцій і суспільства загалом.

«Дуже хочеться, щоби саме університети були драйверами цих процесів, адже головним трендом на ринку інтелектуальної праці є гарне володіння представників майже будь-якої професії діджитал-навичками. До того ж пандемія стала драйвером прискорення процесу цифровізації в освіті, тобто вона вже не буде такою, якою була до цього. Тому нам потрібно спільними зусиллями формувати цифрове суспільство в Україні та світі» - зауважив він.

Читайте також: Українські школярі вибороли 4 срібні медалі на олімпіаді з інформатики

«НАУ вже давно співпрацює з однією з найбільш інноваційних телекомунікаційних компаній світу — Huawei. Наші студенти неодноразово були переможцями відбіркових етапів програми «Насіння для майбутнього» і мали змогу відвідати китайську штаб-квартиру компанії. Цей проєкт дає студентам можливість навчатися у найкращих міжнародних практиків та налагоджувати зв’язки з тисячами однодумців з усього світу. Улітку цього року НАУ приєднався до ініціативи Хуавей Україна щодо створення Академії інформаційно-комунікативних технологій, ставши авторизованим партнером компанії за цим напрямом», — сказав у своєму зверненні Володимир Ісаєнко, ректор Національного авіаційного університету.

«Хуавей Україна об’єднує зусилля всіх зацікавлених сторін у процесі широкої цифрової інформації, дослідження її перспектив і розвитку талантів. Програма «Насіння для майбутнього» як інноваційний освітній проєкт дає можливість випускникам і студентам дізнатися про галузеві тенденції, можливості мережевих технологій та безпосередньо поспілкуватися із провідними експертами у сфері наголосила Наталія Семінська, проректорка з навчально-виховної роботи Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Запрошеними спікерами виступили студенти минулих років, які розповіли про свій досвід участі в програмі, власні кар’єрні досягнення після її закінчення, перспективи роботи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

У компанії наголосили, що під час програми її учасники матимуть змогу познайомитися між собою, поспілкуватися із експертами галузі про нові технології. Після іспитів найкращі студенти отримають призи та можливість стажування в Хуавей Україна з перспективою подальшого працевлаштування.

На глобальному рівні компанія Huawei реалізує проєкт Seeds for the Future з 2008 року. Наразі в ньому вже взяли участь понад 3 600 студентів з 108 країн. Це інноваційно-освітній проєкт, завдяки якому найкращі студенти університетів світу отримують можливість дізнатися більше про сферу ІКТ, тенденції ринку, особливості технологій 4G та 5G, інтернет речей, хмарні рішення, штучний інтелект безпосередньо від експертів галузі.

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), компанія прагне відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

Фото з відкритих джерел