Українські школярі вибороли 4 срібні медалі на олімпіаді з інформатики

Збірна України завоювала 4 срібні медалі на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2020 (International Olympiad in Informatics, IOI) — найпрестижнійшій олімпіаді з програмування серед школярів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії Huawei.

«Наша збірна показала чудові результати на IOI, завоювавши 4 «срібла». Цьогоріч умови підготовки відрізнялися від минулорічних — нам довелося відмовитися від очних зібрань групи та натомість перенести весь процес в онлайн. Однак, попри всі незручності й складнощі, наші учні гідно представили Україну на олімпіаді», — наголосив Валентин Іванович Мельник, тренер та вчитель Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка.

За його словами, участь в олімпіаді є дуже престижною — після неї часто школярі отримують пропозиції вступили до найкращих університетів, а також запрошення на стажування та роботу в провідних IT-компаніях світу.

Зазначається, що на олімпіаді учасникам пропонувалося розв'язати й запрограмувати алгоритмічні завдання.

Україну представляли Навер Олег, учень 9 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка, вчитель/тренер — Мельник Валентин Іванович; Ковригін Андрій, учень 10 класу ліцею № 208 м. Києва, вчитель — Єременко Наталія Миколаївна; Мельник Софія, учениця 11 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка, вчитель/тренер — Мельник Валентин Іванович; Заводник Владислав Олександрович, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вчитель — Потієнко Валентина Олександрівна.

Міжнародна олімпіада з інформатики 2020 (International Olympiad in Informatics, IOI) відбулася у другій половині вересня. Цьогоріч у зв’язку з пандемією COVID-19 організатори провели IOI онлайн.

Компанія Huawei виступила золотим спонсором IOI, а ХУАВЕЙ УКРАЇНА на олімпіаді підтримала збірну України.

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв.

Фото: Huawei та з відкритих джерел