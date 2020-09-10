Huawei може "пересадити" смартфони на власну операційну систему

Генеральний директор Huawei Consumer BG Річард Ю повідомив, що наступного року смартфони компанії можуть почати використовувати операційну систему HarmonyOS замість Android.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Ю також анонсував другу версію власної операційної системи HarmonyOS 2.0 SDK, яка для розробників з’явиться вже сьогодні.

Попри те, що поки ця бета-версія «операційки» буде доступна лише для смарт-годинників й ТВ, вже у грудні вона буде і для смартфонів.

Таким чином, вже наступного року на пристроях Huawei може з’явитися власна операційна система.

Як відомо, Huawei представив власну операційну систему HarmonyOS у серпні 2018 року, коли Google відкликала ліцензію Huawei на використання своєї мобільної операційної системи Android після того, як Міністерство торгівлі США включило Huawei Technologies Co. Ltd у свій чорний список організацій.

Фото: The Verge