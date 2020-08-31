Huawei представила новий смарт-годинник із прямокутним екраном

Китайська компанія Huawei представила новий розумний годинник Huawei Watch Fit із прямокутним екраном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Розмір самого дисплея з активною матрицею на органічних світлодіодах становить 4,17 см. Смарт годинник доступний у трьох кольорах: чорному, рожевому й світло-зеленому.

У компанії обіцяють, що пристрій зможе працювати впродовж 10 днів, а при інтенсивному користуванні - впродовж семи діб.

При цьому при постійному використанні GPS - батарея протримається 12 годин.

Серед іншого в Huawei Watch Fit вбудовані функції моніторингу ритму биття серця й сну, також пристрій надає інформацію про вправи для зменшення стресу.

Офіційна вартість розумного годинника, який наразі доступний тільки в Об’єднаних Арабських Еміратах, буде оголошена 3 вересня.

Фото: Huawei