Huawei представила новий смарт-годинник із прямокутним екраном
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Укрінформ
Китайська компанія Huawei представила новий розумний годинник Huawei Watch Fit із прямокутним екраном.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
Розмір самого дисплея з активною матрицею на органічних світлодіодах становить 4,17 см. Смарт годинник доступний у трьох кольорах: чорному, рожевому й світло-зеленому.
При цьому при постійному використанні GPS - батарея протримається 12 годин.
Серед іншого в Huawei Watch Fit вбудовані функції моніторингу ритму биття серця й сну, також пристрій надає інформацію про вправи для зменшення стресу.
Офіційна вартість розумного годинника, який наразі доступний тільки в Об’єднаних Арабських Еміратах, буде оголошена 3 вересня.
Фото: Huawei