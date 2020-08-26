Fitbit представив смарт-годинник, який моніторить рівень стресу

Американська компанія Fitbit представила розумний годинник Fitbit Sense.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Wareable.

Завдяки декільком новим сенсорам смарт-годинник може моніторити рівень стресу, температуру та частоти дихання.

Сам пристрій має 4-сантиметровий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах. Його роздільна здатність 336х336 пікселів. Також розумний годинник підтримує голосових асистентів Google Assistant й Alexa та GPS.

Користувачі пристрою можуть пірнати на глибину до 50 метрів. Батарея, що швидко підзаряджаться, працює впродовж шести днів.

Вартість одного екземпляра становить 329,99 долара, а продажі розпочнуться наприкінці осені.