Xiaomi представив смарт-годинник, що працює без підзарядки два тижні

Китайська компанія Xiaomi представили новий розумний годинник Mi Smart Band 4C, із батареєю, яка може працювати впродовж двох тижнів без підзарядки.

Про це повідомляє портал NDTV Gadgets 360.

«Xiaomi представила Mi Smart Band 4C», - йдеться у повідомленні.

У китайській компанії стверджують, що батарея у смарт-годиннику може працювати без підзарядки впродовж двох тижнів.

Пристрій має екран у 2,74 см із роздільною здатністю в 128 х 220 пікселів. Серед корисних функцій відзначається можливість стежити за ритмом свого серця.

Вартість смарт-годинника - приблизно 630 гривень.

Наразі Mi Smart Band 4C доступний лише у Малайзії, але ймовірно він незабаром стане доступним й в інших регіонах світу.

Фото: themobileindian.com