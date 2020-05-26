Xiaomi представила бюджетний 5G-смартфон

Китайська компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi K30i 5G.

Про це повідомляє портал BGR.

«У Китаї був представлений Xiaomi Redmi K30i 5G», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у смартфоні вбудований процесор типу Snapdragon 765G SoC та батарея потужністю в 4500 ампер за годину.

Сам пристрій має 17-сентиметровий екран із повною роздільною здатністю HD+ (1080 х 2400 пікселів). Операційна пам'ять Redmi K30i 5G сягає 6 Гб, а внутрішня розрахована ще на 128 Гб.

Зазначається, що смартфон має також п’ять камер – одна попереду (20 Мп та з підтримкою штучного інтелекту) та ще чотири зі зворотнього боку (48 Мп, 2 Мп, 5 Мп і 8 Мп).

Пристрій буде доступний у чотирьох кольорах – синьому, червоному, фіолетовому й білому.

Стартова ціна Xiaomi Redmi K30i 5G становить близько 280 доларів США. Продажі розпочнуться з 2 червня.