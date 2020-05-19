Xiaomi представила “розумний” годинник із батареєю на 14 днів
Про це повідомляє портал Android Authority.
«Huami представила дешевий «розумний» годинник Amazfit Ares», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, пристрій має кольоровий 3,25-сантиметровий екран. При цьому сам екран адаптує свою яскравість при виході користувача на вулицю.
В Amazfit Ares вбудована батарея, яка може працювати впродовж 14 днів при нормальному користуванні.
Також пристрій має вимірювати серцевий ритм, сон та має підключення до GPS.
Вартість «розумного» годинника, який доступний у зеленому й чорному кольорах, становить 70 доларів США.
Зазначається, що нині пристрій доступний тільки у Китаї. Проте очікується, що впродовж цього року він буде доступний для всього світу.
Як повідомлялося, минулого року суббренд Xiaomi компанія Huami випустив нову модель розумних годинників Amazfit GTR.
Фото: Amazfit