Xiaomi представила “розумний” годинник із батареєю на 14 днів

Суббренд Xiaomi компанія Huami представила «розумний» годинник Amazfit Ares.

Про це повідомляє портал Android Authority.

«Huami представила дешевий «розумний» годинник Amazfit Ares», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, пристрій має кольоровий 3,25-сантиметровий екран. При цьому сам екран адаптує свою яскравість при виході користувача на вулицю.

В Amazfit Ares вбудована батарея, яка може працювати впродовж 14 днів при нормальному користуванні.

Також пристрій має вимірювати серцевий ритм, сон та має підключення до GPS.

Вартість «розумного» годинника, який доступний у зеленому й чорному кольорах, становить 70 доларів США.

Зазначається, що нині пристрій доступний тільки у Китаї. Проте очікується, що впродовж цього року він буде доступний для всього світу.

Як повідомлялося, минулого року суббренд Xiaomi компанія Huami випустив нову модель розумних годинників Amazfit GTR.

Фото: Amazfit