Xiaomi презентувала "бюджетні" бездротові навушники

Китайська компанія Xiaomi найближчими днями починає реалізацію бездротових навушників Mi AirDots 2 SE ціною $24.

Про це повідомляє GSM Arena.

«Xiaomi презентувала доступну версію бездротових навушників - Mi AirDots 2 SE», - йдеться у повідомленні.

Їхня вартість становить $24, що майже вдвічі дешевше за попередню версію AirDots 2s.

Як зазначається, реалізація гарнітури розпочнеться вже 19 травня.

Один навушник Mi AirDots 2 SE важить 4,7 грама, а чохол для зарядки – 48 грамів.

Mi AirDots 2 SE автоматично ставлять музику на паузу, коли користувач витягує їх із вуха. Відповідним чином запис відновиться, якщо навушники знову будуть вставлені у вухо.

Фото: gsmarena.com