“Автогучність” і захист від води та пилу: Sony представила нові бездротові навушники

Японська компанія Sony представила бездротові навушники WF-SP800N.

Презентація гарнітури викладена у короткому відео на каналі компанії в YouTube.

Як заявляють у Sony, навушники забезпечені захистом від води й пилу. Також WF-SP800N має стабільне підключення до Bluetooth.

Завдяки потужній батареї, навушники можуть працювати до 9 годин. Більше того, у зарядному чохлі пристрій може зарядитися на ще додаткові 9 годин.

Зауважується, що 10 хвилин зарядки буде достатнім для 60 хвилин роботи WF-SP800N.

У компанії додають, що навушники автоматично регулюють звук в залежності від того чи йде користувач, чи біжить по вулиці, чи їде у метро тощо.

Бездротові навушники доступні у чотирьох кольорах – білому, чорному, синьому та оранжевому.

За даними порталу GSM Arena, вартість WF-SP800N становить 200 доларів США.