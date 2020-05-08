“Автогучність” і захист від води та пилу: Sony представила нові бездротові навушники
Презентація гарнітури викладена у короткому відео на каналі компанії в YouTube.
Як заявляють у Sony, навушники забезпечені захистом від води й пилу. Також WF-SP800N має стабільне підключення до Bluetooth.
Завдяки потужній батареї, навушники можуть працювати до 9 годин. Більше того, у зарядному чохлі пристрій може зарядитися на ще додаткові 9 годин.
Зауважується, що 10 хвилин зарядки буде достатнім для 60 хвилин роботи WF-SP800N.
У компанії додають, що навушники автоматично регулюють звук в залежності від того чи йде користувач, чи біжить по вулиці, чи їде у метро тощо.
Бездротові навушники доступні у чотирьох кольорах – білому, чорному, синьому та оранжевому.
За даними порталу GSM Arena, вартість WF-SP800N становить 200 доларів США.