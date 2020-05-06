Huawei представила "бюджетні" бездротові навушники

Китайська компанія Huawei представила нові бездротові навушники FreeBuds 3i.

Про це повідомляє портал GizmoChina.

«Huawei FreeBuds 3i стали офіційними на домашньому ринку компанії у Китаї», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, бездротові навушники мають кілька мікрофонів для покращення звукоізоляції.

Для того, аби поставити музику на паузу або закінчити телефонну розмову, достатньо доторкнутися до самого навушника.

Huawei FreeBuds 3i підтримують Bluetooth 5.0.

Користувачі можуть слухати музику впродовж 3,5 годин, а зарядний чохол може додати тривалості ще до 14,5 годин.

Бездротові навушники будуть доступні у керамічно-білому та вуглеродно-чорному кольорах.

Huawei FreeBuds 3i коштує близько 110 доларів США.

Зазначається, що з 20 травня можна буде купити білі навушники, а з 17 червня – й чорні.