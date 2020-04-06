Музичні "квасолини": Samsung розробляє нові бездротові навушники

Південнокорейська компанія Samsung готується до представлення нових бездротових навушників, які нині мають кодову назву Beans (квасоля).

Про це повідомляє портал Gizchina.

«Схоже на те, що Samsung готується до представлення нової пари бездротових навушників після випуску Samsung Galaxy Buds+ у лютому», - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, компанія вже значно просунулася в питанні розробки нових навушників.

Самі ж навушники нагадують форму квасолі, ймовірно звідсіля й отримали кодову назву Beans.

Однак, попри їхню незвичайну форму, гаджети зможуть знаходитися тільки у вушній раковині, на відміну від решти бездротових навушників конкурентів. Таким чином, користувачам не будуть заважати сторонні вуличні звуки під час прослуховування музики або телефонного дзвінка.

Нові навушники мають три отвори для мікрофонів.

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Зазначається, що бездротові навушники Samsung здаються більшими за розміром, ніж попередні Galaxy Buds+ від південнокорейської компанії.

Нині невідомо коли саме компанія буде готова їх офіційно представити.