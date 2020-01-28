Louis Vuitton представив бездротові навушники

Французький холдинг з виробництва предметів розкоші LVMH представив бездротові навушники Louis Vuitton Horizon Earphones.

Про це повідомляється на сторінці холдингу в Instagram.

“Нові Louis Vuitton Horizon Earphones будуть доступні в п'ятьох кольорах, зокрема в яскраво-червоному”, - повідомили в Louis Vuitton.

На сайті бренду зазначається, що кожен навушник важить лише 9 грамів.

Пристрій обладнаний сенсором, що дозволяє, зокрема, включити музику або поставити її на паузу. Серед інших функцій - регулювання гучності звуку, можливість відповідати на телефонні дзвінки та швидкий доступ до голосового асистента.

Коштуватимуть навушники трохи понад 29 тисяч гривень.