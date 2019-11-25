Louis Vuitton купує ювелірного гіганта Tiffany за $16,2 мільярда

Французький холдинг з виробництва предметів розкоші LVMH домовився про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co за 16,2 мільярдів доларів.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на LVMH.

"LVMH досягла угоди з Tiffany&Co про її купівлю за ціною 135 доларів за акцію або вартістю в 16,2 мільярди доларів. Такий крок розширить доступ (французької — ред.) компанії до американських клієнтів, які цікавляться товарами класу люкс", - йдеться у повідомленні.

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У LVMH підтвердили досягнення угоди, й заявили, що придбання Tiffany&Co посилить позицію холдингу на ринку біжутерії та збільшить присутність у Сполучених Штатах.

Очікується, що фінансову операцію буде закрито в середині 2020 року. Компанії також необхідно отримати дозволи від компетентних американських органів та акціонерів Tiffany&Co.

Зазначається, що після оголошення даних про заплановану купівлю акції LVMH зросли на 1,4%.