Безос поступився місцем Гейтсу в рейтингу мільярдерів Bloomberg

Засновник компанії "Майкрософт" Білл Гейтс зайняв першу сходинку рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Статок Гейтса на даний момент оцінюється в $110 млрд, у той час як засновник Amazon Джефф Безос має в розпорядженні $109 млрд, якого потіснили на друге місце.

У п'ятірку найбільших мільярдерів світу зараз також входять президент Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно ($103 млрд), інвестор Уоррен Баффет ($86,6 млрд) і засновник Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).