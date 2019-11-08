Мільярдер Блумберг візьме участь у президентських перегонах — NYT

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг на цьому тижні може подати документи для участі в демократичних первинних виборах у штаті Алабама.

Про це повідомляє New York Times.

«Майкл Р. Блумберг активно готується до початку президентських виборів в Демократичній партії і, як очікується, подасть документи на цьому тижні, позначивши себе кандидатом, щонайменше, в одному штаті», - йдеться в повідомленні.

За словами радника Блумберга, колишній мер Нью-Йорка і бізнесмен-мільярдер ще не прийняв остаточного рішення про те, балотуватиметься він в президенти чи ні. Але, як зазначає видання, першою ознакою серйозності його намірів просування до президентської кампанії, є факт того, що Блумберг направив штатних співробітників до Алабами, щоб отримати право на участь в праймеріз.

У березні 2019 року західні ЗМІ повідомляли, що американський бізнесмен і засновник інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг не має наміру балотуватися на пост президента США у 2020 році.

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