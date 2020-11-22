Залежність XXI століття: яке покоління найдовше не випускає смартфона з рук

У середньому користувач смартфона витратить 8,74 року свого життя на проведений час у телефоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.

Згідно з дослідженням компанії WhistleOut, в якому брали участь 1 тисяча американських користувачів смартфонів, міленіали (1982-1996 роки народження) проводять впродовж дня найбільше часу за своїм смартфоном – 23,1% свого денного часу або у середньому 3,7 години.

На другому місці - представники покоління X (1965-1980 роки народження) з 16,5% свого часу (близько 3 годин).

Трійку закриває покоління бебі-бумерів (1946-1964 роки народження) з «усього» 9,9% свого денного часу або менш як 2,5 години.

Зазначається, що найбільше людей, які «залипають» у смартфонах, працюють у галузях, пов’язаних із технологіями.