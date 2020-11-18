Oppo представила концепт смартфона-трансформера, що розтягується

Китайська компанія Oppo представила концепт смартфона X 2021 із дисплеєм, що розтягується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

При проведенні пальцем по боковій кнопці, дисплей смартфона зможе розширитися з 17 см до 18,8. Таким чином пристрій вже буде більш схожий на планшет.

У компанії зазначили, що користувачі не обмежені розмірами 17 або 18,8 см, адже вони можуть вибрати й розмір між двома крайніми варіантами.

Для цього проєкту Oppo подала 122 заявки на патент.

У компанії наголосили, що смартфон досі є концептом, проте запевнили, що представлять його «у правильний час».

Зазначається, що минулого місяця компанія LG вже представила ТВ із дисплеєм, що розтягується, проте його вартість становить 87 тисяч доларів США, що для смартфонів може стати коштовною перепоною.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple розпочала тестування гнучких iPhone, які можуть бути представлені вже наступного року.

Фото: Oppo