Xiaomi розробила телескопічний об’єктив для смартфону

Xiaomi розробила телескопічний об’єктив для смартфону

Укрінформ
Китайська компанія Xiaomi випустила новий телескопічний об’єктив, який фокусується подібно до фотоапарату та завдяки великій діафрагмі покращує експозицію на 300%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Android Authority.

Згідно з Digital Chat Station та публікацією Weibo від Xiaomi, об'єктив має «надзвичайно велику діафрагму, яка збільшує входження світла на 300%», а також нову технологію стабілізації зображення.

У відео від Xiaomi продемонстровано об’єктив, який виступає з корпусу телефону, як у зум-камери. Компанія не вказала діапазон масштабування.

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Видання зазначає, що більшість сучасних смартфонів оснащені фіксованими об'єктивами, які не можуть фізично регулювати довжину збільшення. Об’єктив Xiaomi потенційно вирішує цю проблему і може надати більше можливостей для користувачів. Нова камера дасть змогу компанії використовувати тільки її при виробництві смартфонів, адже вона може виконувати роль як фронтальної, так і основної.

Android Authority додає, що Xiaomi не оголосила, коли нова телескопічна система з’явиться у смартфонах.

Фото: Xiaomi

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