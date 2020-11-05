Xiaomi розробила телескопічний об’єктив для смартфону

Китайська компанія Xiaomi випустила новий телескопічний об’єктив, який фокусується подібно до фотоапарату та завдяки великій діафрагмі покращує експозицію на 300%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Android Authority.

Згідно з Digital Chat Station та публікацією Weibo від Xiaomi, об'єктив має «надзвичайно велику діафрагму, яка збільшує входження світла на 300%», а також нову технологію стабілізації зображення.

У відео від Xiaomi продемонстровано об’єктив, який виступає з корпусу телефону, як у зум-камери. Компанія не вказала діапазон масштабування.

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Видання зазначає, що більшість сучасних смартфонів оснащені фіксованими об'єктивами, які не можуть фізично регулювати довжину збільшення. Об’єктив Xiaomi потенційно вирішує цю проблему і може надати більше можливостей для користувачів. Нова камера дасть змогу компанії використовувати тільки її при виробництві смартфонів, адже вона може виконувати роль як фронтальної, так і основної.

Android Authority додає, що Xiaomi не оголосила, коли нова телескопічна система з’явиться у смартфонах.

Фото: Xiaomi