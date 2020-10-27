Xiaomi представила смартфон із чотирма камерами

Xiaomi представила смартфон із чотирма камерами

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Укрінформ
Китайська компанія Xiaomi представила новий смартфон Redmi K30S. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

У пристрої встановлений акумулятор Snapdragon 865 та батарея з потужністю 5 000 мегаампер за годину. Дисплей смартфону, з частотою 144 Гц, становить 16,9 см.

Операційна пам'ять дорівнює 8Гб, а внутрішня може становити 128 Гб або 256Гб залежно від преференції клієнта.

Пристрій також має з’єднання з Wi-Fi 6, Bluetooth 5 та 5G.

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Смартфон обладнано основною камерою 64 Мп та камерами 13 Мп + 5 Мп, а також селфі-камерою 20 Мп.

Redmi K30S доступний у чорному й срібному кольорах. Вартість одного екземпляра становить 390 або 415 доларів США залежно від величини внутрішньої пам’яті.

Продажі розпочнуться 11 листопада.

Фото: Xiaomi 

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