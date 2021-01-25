Японія представила космічну ракету нового покоління

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) представило перший і другий ступені ракети Н3, яка стане наступною основною ракетою країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

JAXA і компанія Mitsubishi Heavy Industries займаються розробкою ракети, яка замінить діючу ракету Н2А.

Діаметр ступенів нової ракети становить 5,2 м.

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Вона більша за свою попередницю, що дасть змогу виводити на орбіту вантажі більшої маси. Сама ракета випускається на заводі компанії Mitsubishi у префектурі Айті в центральній частині Японії.

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики. На борту космічного корабля Transporter-1 SmallSat Rideshare - 133 комерційні і державні космічні супутники і 10 супутників Starlink - це найбільша кількість супутників, які коли-небудь були доставлені на орбіту однією місією.